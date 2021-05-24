Стало известно, кто будет защищать Романа Протасевича в суде

Романа Протасевича задержали в Минске во время скандала с с посадкой в Минске самолета Ryanair. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Названа адвокат, которая будет защищать задержанного 23 мая экс-редактора признанного экстремистским телеграм-канала Романа Протасевича, сообщает Sputnik Беларусь.

Так сообщается, что защитой Романа Протасевича будет заниматься адвокат Инесса Оленская. Она сообщила, что с ней 24 мая заключили договор, но подзащитного увидеть ей пока не удалось.

- Я заключила договор на защиту буквально пару часов назад, еще не была к нему допущена, - прокомментировала Оленская.

Известно, что ранее правозащитница выступала адвокатом семьи Романа Бондаренко, а также участвовала в качестве защитника в ряде громких процессов с политическим окрасом.

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