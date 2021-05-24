После инцидента с госфлагом хоккейная сборная Беларуси вышла на матч в Риге

Болельщикам понравилась сегодняшняя форма белорусских хоккеистов. Фото: vk.com/hockey_bel

Вечером 24 мая на Чемпионате мира по хоккею в Риге сборная Беларуси вышла на матч против чехов. Это произошло на фоне инцидента с заменой государственного флага Беларуси на бело-красно-белый с историческим гербом «Погоня». Напомним, флаг в Риге заменили мэр латвийской столицы вместе с министром иностранных дел - после скандальной посадки в Минске самолета «Афины - Вильнюс». Некоторые болельщики ждали реакции от команды на этот счет - вплоть до отказа выходить на арену.

В то же время на арене висит государственный, красно-зеленый с орнаментом флаг. Кстати, матчи в Риге проходят без зрителей.

- Вышли в красивой, бело-красно-белой форме! - пишут в комментариях к прямой трансляции мачта. Впрочем, как и чехи - их форма тоже в белом и красном цветах.

Напомним, накануне на Чемпионате мира Беларусь сенсационно выиграла у Швеции со счетом 1:0.