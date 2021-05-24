Глава ВОЗ заявил о новом опасном вирусе: заразнее и смертоноснее

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса. Фото: Reuters

В понедельник, 24 мая, во время 74-ой Всемирной ассамблеи здравоохранения глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса, пишет ТАСС.

По словам Тедроса Гебрейсуса мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии. А эволюционные оценки прогнозируют появление новой биологической опасности.

- Появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус (коронавирус - Прим.), - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, Гебрейсус назвал «главный драйвер пандемии» - отсутствие коммуникации.

- Отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии, - перечислил глава ВОЗ.

И предостерег, что «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату». Имея ввиду, что для сохранения безопасности всего мира требуется лидерство, а также вовлеченность всех государств-членов.

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