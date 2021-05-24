Заморозка помощи на 3 млрд евро, запрет полетов - реакция ЕС на посадку в Минске самолета Ryanair

В ЕС жестко отреагировали на посадку в Минске самолета Ryanair Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 24 мая саммит стран Евросоюза в Брюсселе рассматривает резолюцию по Беларуси. Поводом стала скандальная посадка в Минске самолета «Афины - Вильнюс» авиакомпании Ryanair.

В проекте резолюции говорится о том, что Европейский совет (высший политический орган ЕС) «решительно осуждает принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги, которые должны быть немедленно освобождены», пишет svaboda.org.

В Европейском совете хотят призвать всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, «избегать пролета над Беларусью». Также в проекте резолюции говорится о необходимости принять меры для запрета полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний и недопущения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями.

А накануне саммита стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заморозке инвестиционной помощи ЕС для Беларуси на сумму 3 млрд евро, «до тех пор пока Беларусь не станет демократической», передает Reuters.

Глава Еврокомиссии добавила, что на саммите обсудят «разные варианты санкций: против физических лиц, вовлеченных в посадку самолета, а также против бизнеса, экономических предприятий и авиационного сектора».

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