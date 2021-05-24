Еще одна авиакомпания «заморозила» сообщение с Минском

Air Astana отложила на неопределенное время полеты в Минск. Фото: turproezdka.ru

О том, что Air Astana (Казахстан) отменила старт прямого авиасообщения по рейсу Алматы - Минск, сообщило «Интерфакс-Казахстан».

Ранее на сайте авиакомпании анонсировали начало рейсов в Беларуси по маршрутку Алматы - Минск уже с 31 мая 2021-го года.

Представители Air Astana не стали при этом уточнять причины «заморозки» авиасообщения в белорусском направлении. Однако местные СМИ связывают это со скандалом, связанным с посадкой в Минске самолета Ryanair.

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