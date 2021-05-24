«Отношение ко мне максимально корректное». Стало известно, где находится задержанный в Минске Роман Протасевич

На самолете компании Ryanair, который совершил посадку в Минске, летел блогер Роман Протасевич. Фото: esquire.ru

МВД Беларуси официально опровергло информацию о том, что снятый с рейса «Афины - Вильнюс» в Минске журналист и блогер Роман Протасевич находится в больнице. Об этом сообщалось со ссылкой на его мать, которой неизвестные сказали о том, что якобы сын с больнице в критическом состоянии из-за проблем с сердцем.

- В Интернете распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности, - заявили вечером 24 мая в пресс-службе МВД.

Там добавили, что сейчас «арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области (тюрьма на улице Володарского).

Блогер заявил, что сотрудничает со следствием. Фото: скриншот видео

В ведомстве заявили, что в администрацию СИЗО от Романа не поступало жалоб на состояние здоровья.

Это первая официальная информация о местонахождении Протасевича, задержанного днем 23 мая. Напомним, Ryanair сел в Минске после сообщения о минировании. Полная хронология событий.

Телеграм-каналы сторонников власти опубликовали видео с Романом Протасевичем. На камеру он говорит, что никаких проблем со здоровьем у него нет:

- Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону, я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Тем временем, стало известно, кто будет защищать Романа Протасевича в суде.