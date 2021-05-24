Лукашенко выступит с заявлением о посадке самолета Ryanair в Минске и реакции Запада

Лукашенко 25 мая сделает заявление. Фото: БелТА.

Скандал после посадки в Минске Ryanair и связанные с этим события и последствия пообещал лично прокомментировать Александр Лукашенко. Он выступит с соответствующим заявлением во вторник, 25 мая, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

- Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего. Первый расставит все по местам, - проанонсировал «Пул Первого».

Напомним, ранее стало известно, что посадка Ryanair, направляющегося из Афин в Вильнюс, состоялась в Минске по «безоговорочной команде» Александра Лукашенко. Белорусские власти заявляли 23 мая, что это произошло из-за поступившей информации о заминировании воздушного судна.

Уточнялось, что кроме этого по поручению Лукашенко, являющегося еще главнокомандующим ВС Беларуси, для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. МиГ-29 сопроводил борт от границы в Минск, а затем после проверочных мероприятий, - обратно до границы с Литвой.

В Минске с с рейса «Афины - Вильнюс» сняли и задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушку. Россиянка Софья Сапега сейчас находится на Окрестина, а Протасевич в СИЗО-1 на «Володарке».

После этого ряд авиакомпания приостановили сообщение с Беларусью или изменили маршруты, чтобы не пролетать в воздушном пространстве страны.

Одновременно произошел дипломатический скандал Беларуси и Латвии.

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