ХАМАС не взял на себя ответственность за инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Самолет Ryanair развернулся на пути в Вильнюс и сел в Минске. Фото: Instagram @ryanair

Авторы сообщения о минировании самолета Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске в воскресенье, 23 мая, угрожали взорвать его над Вильнюсом, заявили белорусские власти. В Минтрансе также сообщали о том, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair поступило по электронной почте от ХАМАС (палестинское исламское движение в секторе Газа - Ред.).

Вечером 24 мая в ХАМАС опровергли причастность к инциденту с самолетом Ryanair в Минске, проинформировало «РИА Новости».

Это информагентство сообщило со ссылкой на СМИ. Медиа сослались на представителя движения ХАМАС, который отверг причастность движения к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси.

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