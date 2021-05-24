Lufthansa тоже приостановила полеты над Беларусью. А сколько компаний всего?

Более 5 компаний 24 мая заявили о приостановлении использования воздушного пространства над Беларусью. Фото: Instagram @lufthansa

О том, что авиакомпания Lufthansa - флагманский авиаперевозчик Германии и крупнейший авиаконцерн Европы приняла решение приостановить полеты над Беларусью, сообщило ТАСС со ссылкой информагентство AFP.

В Lufthansa прокомментировали принятое решение, объяснив это сложившейся ситуацией вокруг страны.

- В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полеты в воздушном пространстве Беларуси, - говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, в течение суток из-за скандала после посадки Ryanair в Минске ряд авиакомпаний приняли решения в отношении Беларуси.

На вечер 24 мая в воздушном пространстве Беларуси отказались летать авиакомпании AirBaltic, лоукостер Wizzair, австрийская Austrian Airlines и чартерная компания KlasJet (входит в состав литовской группы компаний авиабизнеса Avia Solutions Group). Казахстанская Air Astana официального заявления о причинах не делала, но отложила запуск рейсов Алматы - Минск, которые должны были стартовать с 31 мая.

Также премьер-министр Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» приземляться в аэропортах стран Евросоюза.

А Министерство транспорта Великобритании в тот же день отозвало разрешение на полеты в страну, выданное ранее компании «Белавиа».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина остановит авиасообщение с Беларусью и поручил правительству подготовить решение об этом.

С жесткими заявлениями выступила и литовская сторона. В частности, Литва запретила использовать свои аэропорты самолетам, которые пролетели над Беларусью. В ответ Беларусь на месяц приостановила авиасообщение с Литвой, как туда, так и в обратном направлении.

При этом около полудня 24 мая в государственной компании «Белэнергонавигация» официально сообщали, что заметного снижения авиатрафика в воздушном пространстве Беларуси нет. И также заявляли, что, на это же время, не получали ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Беларуси.

На 22.00 вечера 24 мая авиакомпания Ryanair, самолет которой посадили в Минске накануне, еще не сообщала об отказе использовать воздушное пространство над Беларусью.

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