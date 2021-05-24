Что было на хоккейном матче Беларусь - Чехия после скандала с заменой флага в Риге

Болельщикам понравилась сегодняшняя форма белорусских хоккеистов. Фото: vk.com/hockey_bel

Третий матч сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею завершился поражением. Со счетом 2-3 белорусы уступили чехам - это сильная команда, однако накануне подопечные Михаила Захарова сенсационно одолели шведов. Казалось, а вдруг…

Белорусская команда выглядела достойно, играла практически вровень с соперником. Шарангович открыл счет, Колосов тащил, Еременко сравнял - в овертайме не хватило сантиметров, пишет на своей странице в соцсети Белорусская федерация хоккея.

Напомним, матч проходил на фоне международного скандала - инцидента с заменой государственного флага Беларуси на бело-красно-белый с историческим гербом «Погоня». Флаг в Риге заменили мэр латвийской столицы вместе с министром иностранных дел - после скандальной посадки в Минске самолета «Афины - Вильнюс».

Во время игры на арене висел государственный, красно-зеленый с орнаментом флаг. Кстати, матчи в Риге проходят без зрителей.

- Вышли в красивой, бело-красно-белой форме! - писали в комментариях к прямой трансляции мачта. Впрочем, как и чехи - их форма тоже в белом и красном цветах.