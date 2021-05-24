На саммите ЕС запретили белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Первой о запрете полетов для "Белариа" объявили Литва и Великобритания. Фото: Сергей ГАПОН

На Саммите ЕС, который проходит 24 мая в Брюсселе, решили ускорить введение санкций против физлиц и компаний Беларуси в ответ на скандальная посадка в Минске самолета «Афины - Вильнюс» авиакомпании Ryanair.

Саммит принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетами над территорией Беларуси, передает ТАСС.

Кроме того, саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.

Важно уточнит, что решения, принятые на Саммите ЕС, в том числе о запрете полетов для белорусских авиакомпаний, пока не вступают в силу. Они должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС на уровне министров, передает ТАСС.

За несколько часов до того стало известно, что вечером 24 мая саммит стран Евросоюза в Брюсселе рассматривает резолюцию по Беларуси. А накануне саммита стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заморозке инвестиционной помощи ЕС для Беларуси на сумму 3 млрд евро, «до тех пор пока Беларусь не станет демократической», передает Reuters.

Напомним, развернуть самолет и сопровождать его боевым истребителем МИГ-29 дал указание президент Беларуси Александр Лукашенко. Потом выяснилось, что на борту был редактор признанного экстремистским телеграм-канала. Все подробности о посадке самолета Ryanair в Минске - здесь.

В Минтрансе Беларуси объяснили, что было получено сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair по электронной почте от ХАМАС (палестинское исламское движение в секторе Газа - Ред.). Авторы угрожали взорвать самолет над Вильнюсом. Вечером 24 мая в ХАМАС опровергли причастность к инциденту с самолетом Ryanair в Минске, проинформировало «РИА Новости».

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