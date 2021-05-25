Белорусская баскетболистка Левченко стала чемпионкой Греции в составе «Панатинаикоса» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Женская команда «Панатинаикоса» победила на чемпионате Греции по баскетболу. Кубок в ее выиграла белорусская баскетболистка Елена Левченко.

В решающем поединке финальной серии клуб «Панатинаикос» был сильнее «Олимпиакоса» (74:66), сообщает Tribuna.

Елена Левченко становилась чемпионкой Литвы (2007), России (2009, 2012), она также обладатель Кубка России (2009, 2012), бронзовый призер Евролиги (2008, 2009, 2012), серебряный призер Кубка России (2008), бронзовый призер чемпионата России (2008), бронзовый призер чемпионата Европы (2007), финалистка WNBA (2010), чемпионка Польши (признана MVP финала, 2011), лучшая центровая чемпионата мира (2010).

Добавим, что спортсменку в прошлом году задержали за участие в протестах, после освобождения Левченко уехала из страны. Она подписала контракт с лучшим баскетбольным клубом Греции.

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