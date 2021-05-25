Литва предлагает исключить Беларусь из Интерпола. Фото:militaryarms.ru.

Председатель комитета по внешней политике литовского Сейма Жигимантас Павилёнис предложил прекратить членство Беларуси в Интерполе. Литовский политик мотивировал это тем, что власти Беларуси якобы используют международные правовые инструменты для преследования политической оппозиции, пишет ТАСС.

-Мы предлагаем членам НАТО и государствам ЕС ввести более глубокие санкции против властей Белоруссии, в том числе обсудить вопрос членства этой страны в Интерполе, так как она использует международные инструменты для осуществления террористических актов, - заявил господин Павилёнис в эфире национального радио LRT.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте направила руководству Интерпола письмо, в котором подчеркнула необходимость тщательной оценки поступающих в Интерпол запросов для зациты лиц от политически мотивированного преследования. "Необходимо сделать все возможное, чтобы международные правовые инструменты не использовались для [политического] преследования и репрессий", - говорится в послании.

Заявление представителя литовского Сейма было сделано после инцидента с посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair. Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, после сообщения об угрозе безопасности полета. На борту самолета находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, который был редактором признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала. Протасевича и его девушку сняли с самолета, остальные пассажиры через несколько часов продолжили путешествие. Полная хронология событий ЗДЕСЬ.

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