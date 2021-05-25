В Гомеле кто-то выиграл главный приз в лотерею, но не пришел за ним. Вот что будет, если счастливчик не объявится в ближайшее время

Обладателя главного выигрыша ищут в Гомеле. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Гомеле кто-то выиграл в местной лотерее главный приз, но не признается. 47-й тираж лотереи «Гомельчанка» провели еще в январе. Главный приз составил 10 000 рублей. Он достался человеку, который купил билет номер 20 серии 55 разряда 4. Но прошло уже полгода, а счастливчик или счастливица за призом так и не пришли.

РУП «Белорусские лотереи» бросили клич в местной прессе в надежде, что обладатель главного приза объявится.

–Убедительно просим всех участников розыгрыша еще раз внимательно проверить свои лотерейные билеты, – обратилась к гомельчанам через издание Гомельская праўда начальник отдела РУП «Белорусские лотереи» по Гомельской области Елена Помочтова.

У счастливчика есть еще почти два месяца. Забрать выигрыш он должен в РУП «Белорусские лотереи» до 21 июля. Если же в эти сроки обладатель выигрышного билета не придет за 10 000, билет аннулируется и выигрыш он получить не сможет.