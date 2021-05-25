Стало известно, кто быстрее и точнее вычисляет инфицированных COVID-19 –экспресс-тесты или обученные собаки

Собаки оказались быстрее и эффективнее экспресс-тестов на ковид. Фото: Оксана БРОВАЧ

Собаки, натренированные на определение инфицированных CОVID-19 по запаху, оказались более эффективными, чем экспресс-тесты, которые предлагается применять в аэропортах, офисах, на стадионах и в других местах массового скопления людей. Животные обнаруживают ковид в организме человека с точностью в 94 процента, пишет МедикФорум. Точность экспресс-тестов намного меньше – они определяют лишь один из двух случаев инфицирования, если болезнь проходит легко или бессимптомно.

Кроме того, использование собак существенно экономит время. Ученые из Университета Дархема и Лондонской школы гигиены и тропической медицины подсчитали, что две собаки могут за полчаса обследовать 300 вышедших из самолета пассажиров. Сейчас министерство здравоохранения Великобритании и ВОЗ обсуждают экстренное введение обученных собак в аэропорты.

На подготовку одной собаки для распознавания инфицированных ковидом требуется около восьми недель.

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