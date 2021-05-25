Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске и поручил привлечь к ответственности виновных

Президент США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден осудил инцидент с самолетом Ryanair и задержание в Беларуси блогера и журналиста Романа Протасевича – основателя и главного редактора Telegram-каналов, которые в республике признаны экстремистскими.

Байден призвал освободить Протасевича и заявил, что поручил разработать меры по привлечению к ответственности виновных в произошедшем.

– Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, путешествовавшего между двумя государствами Европейского союза, а также последующее задержание белорусского журналиста Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм, – говорится в заявлении Байдена, оно опубликовано на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что оценивает случившееся как «позорное нападение на политическое инакомыслие и свободу прессы».

– Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как перенаправление самолета, так и последующий арест Протасевича. Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы, – сказал президент США.

Байден добавил, что присоединяется к многочисленным призывам провести международное расследование и приветствует сообщения о том, что ЕС призвал к санкциями. Президент США попросил свою команду «разработать подходящие варианты привлечения к ответственности виновных». Он уточнил, что это должно быть сделано в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и международными организациями.

– Я присоединяюсь ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер, — приводит Белый дом слова американского лидера.

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На видео блогер заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков (подробности).

США отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал тщательно расследовать произошедшее (подробности).

Глава компании Ryanair заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ

Также он назвал этот инцидент угоном самолета (подробности).