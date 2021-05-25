25 мая – день памяти святого Епифания. Что нельзя и что можно делать в этот день

Мы собрали народные приметы, что можно и что нельзя делать в день святого Епифания. Фото: days.pravoslavie.ru

25 мая православные верующие чтут память святого Епифания Кипрского. Святой Епифаний был финикийцем, он принял христианство после смерти своего духовного наставника, раздал причитавшееся ему наследство и уехал в Египет. Позже 36 лет он прожил на Кипре, управлял местной церковью и занимался благотворительностью.

Народные приметы в этот день советуют послушать соловьев и посчитать майских жуков. Если жуков много – ожидается засушливое лето. А вот если соловей поет всю ночь, погода будет хорошей. Если поблизости есть пруд, сходите к нему и посмотрите, появились ли на нем листья кувшинки. Если появились, обрадуйте ваших знакомых дачников – заморозков больше не будет! Вот только воздержитесь от того, чтобы срезать кувшинку и принести ее в дом – приметы говорят, что так можно накликать падеж на домашний скот. Даже если из скота у вас дома живет всего лишь кот, наверное, от кувшинок 25 мая лучше воздержаться. Да и вообще приметы не рекомендуют сегодня брать в руки острые предметы и что-либо резать.

Если вы девушка и у вас есть красный сарафан и немного свободного времени, наденьте его и сходите к ближайшей рябине. Существовала традиция, согласно которой девушки в красных сарафанах в этот день просили у рябины, чтобы та уберегла их дома от пожаров.

Кстати, незамужним девушкам 25 мая не советовали носить черную одежду. Так что после похода к рябине за оберегом от пожаров можете не переодеваться. Оставайтесь в красном, это принесет успех в личной жизни. А вот поход к косметологу и маникюрше, если вы верите в приметы, лучше перенести на другой день. Еще 25 мая не советуют пить алкогольные напитки и жадничать. Кто в этот день будет жадным, тот, по поверьям, потеряет удачу.