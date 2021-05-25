Ученые доказали долгий иммунитет после легкой формы коронавируса

Ученые доказали долгий иммунитет после легкой формы коорнавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

У переболевших COVID-19 в легкой форме остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против коронавируса в течение всей жизни. Эта длительная защита делает очень низкой вероятность заразиться повторно. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

В исследовании участвовали 77 добровольцев. Они сдавали кровь в течение трехмесячных интервалов через месяц после заражения. У большинства пациентов была легкая форма СOVID-19, лишь шестеро лечились в больнице. Затем у 19 участников исследования взяли образцы костного мозга через 7-8 месяцев после заражения. Спустя четыре месяца пятеро из них сдали второй образец костного мозга.

Оказалось, что уровни антител в крови участников резко снизились в первые несколько месяцев после заражения, однако затем их уровень выровнялся. Отмечается, что хоть после болезни количество антител уменьшается, это не значит, что иммунитет ослаб, поскольку остаются клетки, способные вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Исследователи доказали, что такие клетки (их называют плазматическими) присутствуют в крови людей спустя 11 месяцев после заражения. Они мигрируют в костный мозг, где постоянно выделяют антитела в кровь, обеспечивая защиту против нового заражения.

Ученые считают, что длительный иммунитет от коронавируса может быть и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

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