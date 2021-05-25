В ВОЗ рассказали, сколько медработников погибли от COVID-19 с начала пандемии

Стало известно, сколько медиков умерли от COVID-19 с начала пандемии во всем иире. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Генеральный директор Всемирной ассоциации здравоохранения Тедрос Адхаром Гебрейесус озвучил данные, сколько медработников погибли в мире с начала пандемии от COVID-19. По статистике ВОЗ, от коронавируса умерли не менее 115 000 медицинских работников из разных стран, передает РИА Новости.

"Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других. Работники здравоохранения – настоящие герои", - сказал Гебрейесус.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что во многих странах медработники не имеют необходимого оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни пациентов, их условия работы являются небезопасными, оплата – недостаточной, а труд медика не уважают.

Данные были озвучены во время 74-й сессии всемирной ассамблеи здравоохранения. Она проходит в виртуальном формате. На ассамблее обсуждаются вопросы скорейшего прекращения пандемии COVID-19 и обеспечения готовности к следующей пандемии.

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