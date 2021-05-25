Проект «Родники Беларуси» продолжается. 25 мая мы едем в Брестскую область

Едем в очередное путешествие в поисках чистой воды Фото: Павел МАРТИНЧИК

С самого утра 25 мая «Комсомолка» направилась в Брестскую область - мы продолжаем наш проект «Родники Беларуси», в рамках которого ездим по заповедным местам нашей страны, посещаем уникальные родники. Проект мы начали еще в апреле 2020 года – тогда мы исследовали воду сразу в нескольких районах Минской области. Затем - минувшим летом – проект продолжился экспедициями в Гродненскую область и на удивительную Могилевщину.

И вот пришел черед Брестского региона: здесь мы побываем сразу на трех родниках. Два из них находятся неподалеку от деревень Ясенец и Тартаки (это Барановичский район). Третий родник – он достаточно известный, называется «Избийский» - расположен в Ганцевичском районе, около деревни Будча.

Перед началом поездки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Компания у нас, как всегда, подобралась отличная: помимо журналиста, фотографа и видеографа (да-да, видеоотчет о нашем путешествии тоже будет!) с нами дизайнер Катя Тикота и историк Дмитрий Скворчевский.

Вот на таких классных машинах мы выдвинулись в путь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну а едем мы на двух отличных автомобилях - мощном «Tiguan» и резвом «Touareg», которые нам предоставил генеральный партнер проекта СООО «Атлант-М Фарцойгхандель». Машины новенькие - будет возможность устроить им небольшой тест-драйв.

Стартовали мы от центра «Атлант -М». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стартовали мы от центра «Атлант -М», который находится он на улице Аэродромная 125А. «Комсомолка» в отличной компании уже в пути, как говорится – «не переключайтесь»: мы будем рассказывать и показывать невероятной красоты родники Брестской области в режиме настоящего прямого эфира. Будет интересно!