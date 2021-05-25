Взламывал сайты, «минировал» госорганы от имени блогеров: хакера из Калинковичей отправят в колонию на 7 лет и конфискуют 35 млн долларов

Хакера из Калинковичей отправят в колонию на 7 лет и конфискуют 35 млн долларов

Житель Калинковичей – 31-летний Андрей Захаревич – заработал 35 миллионов долларов в криптовалюте, занимаясь коммерческим шпионажем в течение семи лет. Более того, он рассылал ложные сообщения о терактах от имени должностных лиц и блогеров, требуя, в том числе, отставки Лукашенко, сообщают Naviny.by.

Согласно государственному обвинению, подсудимый совершил 21 преступление и нанес ущерба на сумму в размере 2650 рублей. Могилевский областной суд приговорил Захаревича к семи годам колонии усиленного режима. Прокурор просил на год больше. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.

Как следует из материалов дела, мужчина взламывал недостаточно защищенные сайты с помощью специальных программ, получал несанкционированный доступ к реквизитам банковских платежных кредитных карточек и другим персональным данным, а затем продавал эти сведения на специальных интернет-ресурсах. На эти деньги покупал биткоины. В его электронных кошельках следователи нашли более 424 биткоина и 254 биткоина кеш (по нынешнему курсу – это 35 миллионов долларов). Биткоины конфискованы в доход государства как добытые преступным путем.

Сам он утверждает, что сначала занялся этим из интереса к самому процессу, а зарабатывать так начал лишь с 2017-го.

Было у него и еще одно преступное «хобби» – звонить в милицию и сообщать о минирований различных объектов от имени известных блогеров и должностных лиц. В частности, он от имени Сергея Тихановского дважды сообщил об угрозе взрыва в здании Гомельского облсуда, требуя отставки президента и освобождения калинковичского блогера Виталия Манько. Представившись блогером Владимиром Цыгановичем, Захаревич угрожал взорвать железнодорожный вокзал в Минске. От имени Андрея Паука он донес в милицию, что тот, якобы, убил свою жену и ее любовника.

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