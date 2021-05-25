С 25 мая по 5 июня белорусские водители должны ездить с включенными фарами. В МВД рассказали, почему

В Беларуси водители должны включать фары и ночью, и днем - акция "Внимание - дети!". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С 25 мая водители в Беларуси снова должны ездить с включенными фарами не только в темное, но и в светлое время суток. Это один из аспектов традиционной акции МВД «Внимание – дети!», которая приурочена к окончанию учебного года и началу школьных каникул.

Включать фары во время движения по дорогам автомобилисты должны по 5 июня. Профилактическое мероприятие будет комплексным – пройдут творческие конкурсы, велоэстафеты, викторины, олимпиады, встречи, акции. По профилактике детского травматизма милиционеры будут работать не только с детьми и подростками, но и с их родителями. Взрослым напомнят правила безопасной перевозки детей, разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей и расскажут, что безопасное поведение на дорогах детям нужно прививать личным примером.

-С начала текущего года на дорогах страны погибли 7 детей, еще 127 несовершеннолетних получили травм, - напомнили в МВД.

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