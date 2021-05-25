Франция приостановила разрешение на полеты «Белавиа»: рейсы в Париж из Минска не будут выполняться до осени

Франция приостановила разрешение на полеты «Белавиа». Фото: instagram / belavia

Французские власти приостановили разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил в Twitter госсекретарь при Министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

– В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Разрешение на полеты «Белавиа» также приостановлено, – уточнил Джеббари.

Тем временем на сайте «Белавиа» сообщается, что «в связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года».

«Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов», – сказано в сообщении «Белавиа».

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