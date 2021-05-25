«По сути, она аполитичный человек»: отец задержанной россиянки Софии Сапеги рассказал о ее отношениях с белоруским блогером Романом Протасевичем

Отец задержанной россиянки Софии Сапеги рассказал о ее отношениях с белоруским блогером Романом Протасевичем. Фото: соцсети

Россиянка София Сапега, которую задержали вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем в аэропорту Минска, находится в настоящее время в изоляторе на Окрестина. Об этом сообщил ее отец.

Напомним, что Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали после того, как самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске.

Как рассказал отец девушки Андрей Сапега, его дочь встречалась с Протасевичем как минимум полгода. Однако, по его словам, София была «аполитичным человеком».

– Она, по сути, аполитичный человек. В Вильнюсе она училась, ее основной задачей было получить магистерский диплом. У нее защита через месяц. Поэтому о каких-то ее убеждениях – ну, я думаю, что у нее их просто не было, – считает отец задержанной.

Он добавил, что у Софии были «сложные» отношения с Протасевичем. Девушка не сообщила родственникам, что поехала в Грецию с ним.

– Она мне сообщила, что улетела туда со своими друзьями. Поэтому новости о ее задержании для меня, конечно, были шоком, – признался Сапега в эфире телеканала «Дождь».

Он также рассказал, что его дочь жила с мамой в Лиде в Беларуси с восьми лет. При этом у нее нет белорусского гражданства. Андрей Сапега рассчитывает на вмешательство России в судьбу дочери.

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