Политика Павла Северинца осудили на семь лет колонии усиленного режима. Фото: МВД

Политик Павел Северинец получил семь лет колонии усиленного режима за то, что его признали виновным в организации массовых беспорядков. Приговор ему вынесли 25 мая в Могилеве. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Кроме Северинца, суд вынес приговоры другим участникам так называемой группы Тихановского-Статкевича. Их всех обвиняли в организации массовых беспорядков.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Вынесены приговоры участникам так называемой группы Тихановского-Статкевича. Фото: Telegram

Евгений Афнагель получил семь лет колонии усиленного режима, Максим Винярский и Павел Юхневич – по пять лет, Ирина Счастная – четыре года общего режима. Приговоры в законную силу не вступили, их можно обжаловать.

Павел Северинец в суде сказал, что верит в то, что Беларусь будет своободной.

Напомним, что Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года, за пару месяцев до президентских выборов. За время нахождения за решеткой он побывал в карцере, после чего пожаловался на бесчеловечные условия. Сообщалось, что он порезал себе руку в карцере. В МВД позже эту информацию назвали фейком.

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