Мэрия Вильнюса вывесила БЧБ-флаг, а президент Латвии назвал замену знамени на ЧМ по хоккею адекватной реакцией

Мэрия Вильнюса поддержала мэра Риги, заменившего государственный флаг Беларуси на БЧБ. Фото: bearus.by

Мэрия Вильнюса вывесила перед своим зданием БЧБ-флаг. Соответствующие фото появились в соцсетях.

Напомним, что накануне мэр Риги Мартиньш Стакис назвал официальный флаг Беларуси «неуместным в городской среде» латвийской столицы и заменил его бело-красно-белым. Это произошло после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Стакис пояснил, что считает, что государственный флаг Беларуси символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, поэтому он неуместен в городской среде Риги, его сняли.

Теперь его примеру последовали в литовской столице.

Мэрия Вильнюса вывесила перед своим зданием БЧБ-флаг. Фото: Twitter / Víctor Z.

Тем временем президент Латви Эгилс Левитс отметил, что страна не признает правящий режим в соседнем белорусском государстве, поэтому снятие флага было адекватной политической реакцией и сигналом.

– Замена флага Беларуси – адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве, – заявил он в эфире местного телеканала ТV3.

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