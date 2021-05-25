Появилось видео, как по проспекту Независимости в Минске на огромной скорости несся "Форд" с открытыми дверями, наехал на бордюр и перевернулся

Автомобиль врезался в бордюр и опрокинулся. Фото: ГАИ.

Авария произошла в центре Минска около 5.40 утра. Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «Форд-Фокус», водитель которого, предположительно, был пьян. Автомобиль выезжал на проспект Независимости с улицы Ленина. При движении в автомобиле были открыты двери, рассказали в ГАИ.

На сигнал остановиться водитель автомобиля не отреагировал, наоборот, увеличил скорость, пытаясь уйти от преследования. На записи видеорегистратора ГАИ видно, что в какой-то момент скорость доходит до 123 км/ч. Когда автомобиль несся по путепроводу, он выехал на встречку, врезался в бордюр и опрокинулся.

Все, кто был в авто, и водитель, и пассажиры, с травмами доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель был пьян.

В машине было пять человек. Все госпитализированы. Фото: ГАИ.

-Госавтоинспекция призывает граждан: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными! Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102! Не исключено, что ваш звонок поможет избежать трагедии, - напомнили в ГАИ.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшедшего. Всех, кто может в этом помочь, просят обращаться по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

"Форд"не остановился по сигналу ГАИ, а наоборот, увеличил скорость. Фото: ГАИ.

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