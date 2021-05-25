Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Николая Дедка Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет во вторник, 25 мая, объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Николая Дедка. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Следователями совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД были получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе, которое предусмотрено по статье 342 УК – Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, - прокомментировали в СК.

По данным следствия, 23 августа 2020 года Николай Дедок принял участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске.

- В ходе несанкционированного массового мероприятия Дедок, осознавая противоправность своих действий и оказывая неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие, а также блокировал движение транспорта, - добавили в Следственном комитете.

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Николая Дедка. Фото: СК

В ведомстве отметили, что, согласно материалам уголовного дела Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал.

- На данный момент у следствия имеются неопровержимые доказательства, которые свидетельствуют о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Дедок распространял неоднократно различные материалы в телеграм-канале, используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, - подчеркнули в СК.

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Николая Дедка. Фото: СК

В Следственном комитете напомнили, что Николай Дедок был задержан в ноябре 2020 года на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района.

- В ходе обыска сотрудники милиции обнаружили и изъяли стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта ГКСЭ, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, - рассказали в ведомстве.

По завершении расследования Николаю Дедку было предъявлено по части 1 статьи 342 УК – Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта; части 2 статьи 361 УК – Распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси с использованием глобальной сети интернет; части 1 статьи 295-3 УК – Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Материалы были переданы прокуроры для направления в суд.

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