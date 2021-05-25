Польша намерена запросить доступ к черным ящикам самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске. Фото: Ryanair

Польша намерена запросить доступ к черным ящикам самолета Ryanair, который выполнял рейс Афины- Вильнюс 23 мая и экстренно сел в Минске. Об этом в программе радиостанции RMF рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, сообщает РБК.

- Я так полагаю, что польские прокуроры захотят изучить записи с «черных ящиков», пока они еще в целости. Также польская сторона намерена иметь доступ к свидетелям и уликам во время проводимого расследования, - заявил Пшидач.

Напомним, что на борту самолета Raynair находился Роман Протасевич. Он был задержан. В понедельник, 24 мая, было опубликовано видео, на котором Романом говорит о том, что сотрудничает со следствием.

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