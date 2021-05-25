Невероятный «Кипяток»: экспедиция «Родники Беларуси» продолжается

Удивительное место - родник под названием "Кипяток" Фото: Павел МАРТИНЧИК

В тихом, и, как говорят местные, издавна почитаемом в месте, недалеко от деревни Ясенец, находится первый родник, который мы запланировали посетить.

Сворачиваем с асфальта на проселочную дорогу, а затем - на дорогу, которая сначала идет по полю, а затем - по лесу.

Удивительное место. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот он - обещанный тест драйв для наших машин: сегодня мы путешествует на «Tiguan» «Touareg» - их в экспедицию снарядил генеральный партнер проекта СООО «Атлант-М Фарцойгхандель».

Проверено: какой бы не была дорога - пусть даже к самому отдаленному, расположенному в лесу, роднику, этим машинам можно доверять на все сто!

Какой бы не была дорога, этим машинам можно доверять на все сто! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поле, лес, песчаная дорога – едем. Нас ждет «Кипяток».

Название у родника именно такое, говорящее - «Кипяток». Относится он к редкому для Беларуси виду родников - восходящему. Дело в том, что вода здесь буквально бьет из-под земли, в результате создается множество пузырьков разных размеров. Визуально кажется, что вода - действительно кипит! Очень яркое зрелище. По одной из версий именно этот «пузырьковый эффект» и дал название роднику: вода кажется очень холодной.

Визуально кажется, что вода здесь действительно кипит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но это не так, можно даже сказать, совсем не так: вода здесь очень холодная. Можно даже сказать, обжигающе холодная.

- Температура воды здесь находится в пределах от плюс 6 до плюс 9 градусов. Интересно и еще одно обстоятельство – эта температура не меняется в течение всего года, и летом, и зимой, и весной, и осенью - стабильные 6 -9 градусов, вода не замерзает в холодную пору года и не нагревается в знойный летний полдень, - рассказал нам знаток этих удивительных мест историк Дмитрий Скворчевский.

Знаток удивительных мест историк Дмитрий Скворчевский. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Удивительное место, - соглашается с ним дизайнер Катя Тикота. В нашу экспедицию она поехала вместе с маленькой дочкой. Малышка, кажется, тоже абсолютно счастлива.

Действительно, место, где бьет «Кипяток» - невероятное: полная тишина, умиротворение и спокойствие и…звук бесконечно льющейся воды. Стоять здесь можно часами, вот уж действительно - на горящее пламя и живую воду смотреть можно бесконечно. Глаз отдыхает, да и душа, что там говорить, тоже.

Дизайнер Катя Тикота со своей дочкой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если говорить о воде, то она здесь совсем необычная. Когда только подходишь к роднику совершенно четко ощущаешь ярко выраженный запах какого-то металла и… сероводорода. Говорят, в воде «Кипятка» содержится изрядное количество меди - отсюда и этот резкий запах, и цвет: попавшие в родниковую воду ветки очень быстро приобретают характерный рыжий, «металлический» цвет.

Здесь полная тишина, умиротворение и спокойствие и…звук бесконечно льющейся воды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У нас было немного времени - решили, что понятно, сделать несколько фотографий.

- Отличная новая аватарка для инстаграм выйдет, - пошутил кто-то.

Экспедиция «Родники Беларуси» продолжается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А кто-то не пошутил - сделал фото и тотчас разместил в социальной сети: благо, даже в таком удаленном от трассы месте, фактически в лесу, интернет от компании МТС работает без перебоев. Да, МТС - коммуникационный спонсор проекта «Родники Беларуси», мобильная связь и интернет - всегда на уровне, проверено и в предыдущих наших вояжах по родникам страны, и в этот раз.

«Кипяток» действительно завораживает: будет у вас возможность, обязательно съездите, посмотрите это место, которое со всей уверенностью можно назвать одним из чудес Беларуси. Мы побыли здесь около получаса, а, кажется, как в трехдневном отпуске побывали.

Но надо ехать дальше - впереди еще два родника, посмотрим, какие они и чем удивят.