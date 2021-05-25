Дмитрий Песков выразил сожаление по причине бойкота воздушного пространства Беларуси. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по причине бойкота воздушного пространства Беларуси. Его слова приводит РБК.

- Можно только выразить сожаление в ситуации с решением западных стран запретить полеты в воздушном пространстве Беларуси. Облетать территорию довольно большой страны, которая расположена в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно, - заявил Песков.

По его словам, перед принятием подобных решений необходимо полностью разобраться с ситуацией

- Но европейские коллеги приняли решение пойти по иному пути.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейск из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. На борту самолета находился блогер Роман Протасевич. Он был задержан. В понедельник, 24 мая, на саммите ЕС запретили белорусским авиакомпаниям полеты в Европейский союз.

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