Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2021 года: 840 новых случаев COVID-19 и 11 смертей за сутки

Актуальная статистика по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 25 мая в стране зарегистрировано 387 818 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 840 новых случаев.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 377 869 пациентов (+764 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 2791 человек (+11 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 6 миллионов 230 тысяч 051 тест. За последние сутки – 8 169.

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