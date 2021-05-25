Песков заявил, что на предстоящей встрече Лукашенко и Путин могут обсудить инцидент с самолетом Ryanair Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин могут обсудить инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Если встреча президентов Беларуси и России состоится, то, безусловно, у Александра Лукашенко будет возможность детально проинформировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего с самолетом авиакомпании Ryanair, - сказал Песков.

Он также напомнил, что встреча президентов Беларуси и России планировалась задолго до всего произошедшего с самолетом авиакомпании Ryanair. О точной дате встречи Александр Лукашенко и Владимира Путина, по словам Пескова, будет сообщено позже.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс Афины-Вильнюс, эсктренно сел в Минске.

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