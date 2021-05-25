Теперь официально: фестиваль «Рок за бобров» снова отменили.

Фестиваль «Рок за бобров» проводится в Беларуси уже не первый год. Но в прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на год. Организаторы пообещали, что все билеты будут действительны. В этом году мероприятие снова анонсировали: фестиваль запланировали на 7 августа. Местом проведения выбрали аэродром «Липки» – это в нескольких километрах от МКАДа. Заявлены группы Little big, «Звери», Louna, Noize MC, J:Морс, «Пошлая Молли» и «Порнофильмы». Еще одного участника держали в тайне – вероятно, это группа DDT. По данным организаторов, на мероприятие уже продано более 10 тысяч билетов.

Первые слухи об отмене фестиваля поползи еще 17 мая. Но организаторы тогда никак не комментировали ситуацию и не отвечали на вопросы пользователей. Билеты из продажи тогда не исчезали: цена – от 43 до 79 рублей. Слухи подветрдились только 25 мая:

- Мы вновь вынуждены перенести наш фестиваль на следующий год, - сообщили организаторы. - Текущая ситуация с коронавирусом и возникшие проблемы с авиасообщением не дают нам возможности встретиться с вами в этом году.

Да, фестиваль проходит на открытом воздухе, но мы не готовы рисковать вашим здоровьем и здоровьем ваших близких. Да, большинство артистов у нас из РФ, но это не значит, что они постоянно проживают там и организовать их логистику из других стран не представляется возможным. Да, мы действительно до последнего верили в возможность проведения фестиваля, но обстоятельства решили за нас. Мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто купил билеты на наш фестиваль. Заявленные артисты уже подтвердили свое участие в 2022 году, как только мы согласуем новую дату, эта информация появится на нашем официальном сайте и в соц сетях. Все билеты действительны, менять или возвращать билеты не нужно.

«Рок за бобров» в этом году оставался, по сути, самым крупным летним оупен-эиром. Фестиваль The Veska, который должен был пройти в прошлом августе, и тоже был перенесен, в этом году сильно «похудел». Если в прошлом году организаторы обещали Земфиру, то теперь - только Моргенштейна и Славу Марлоу. Еще один оупен-эир Stereo Weekend запланирован на 10-11 июня в Ботаническом саду. Обещают MANIZHA, Alina Pash и «Бумбокс».