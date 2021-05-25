Президент Франции Макрон предложил пригласить представителей белорусской оппозиции на саммит G7 в Великобритании

Президент Франции Макрон хочет, чтобы представителей белорусской оппозиции пригласили на саммит G7 в Великобритании. Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы представителей белорусской оппозиции пригласили на саммит G7, который состоится уже в июне в Великобритании. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

Если все же это произойдет, то Беларусь будет впервые представлена на саммите G7.

«Большая семерка» объединяет следующие страны – Великобританию, Канаду, Италию, Германию, Францию, Японию, США.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 29 сентября 2020 года в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской.

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