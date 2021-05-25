Лукашенко 26 мая в Овальном зале встретится с парламентариями и выступит с заявлением. Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко в среду, 26 мая, в Овальном зале встретится с парламентариями и выступит с заявлением. Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Пул Первого».

- Президент 26 мая в Овальном зале парламента проведет встречу с парламентариями и выступит с заявлением. На встречу приглашены не только депутаты и сенаторы, не только члены Конституционной комиссии, члены правительства, губернаторы, представители иных структур, но также политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры, - прокомментировала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, то заявление Александра Лукашенко, которое он планировал сделать сегодня, прозвучит завтра. Наталья Эйсмонт отметила, что о встрече попросили сенаторы и депутаты.

Эйсмонт добавила, что после встречи и заявления состоится дискуссия по широкому кругу вопросов.

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