Родник около деревни Тартаки: целое паломничество людей, приезжающих за водой

На родники нужно приезжать подготовленными Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторая точка нашего маршрута - родник, находящийся около деревни Тартаки. Едем мимо ухоженных домиков, опрятных усадеб. Надо сказать, что наши две машины в глаза действительно бросаются: их и в городе видно издалека, а уж в сельской местности они однозначно обращают на себя внимание. «Tiguan» «Touareg» - наша резвая парочка, которую нам специально для очередного этапа проекта «Родники Беларуси» предоставил генеральный партнер проекта СООО «Атлант-М Фарцойгхандель».

На родники нужно приезжать подготовленными. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Родник в Тартаках находится, как говорилось, за одноименной деревней.

- Это место - об этом доподлинно известно – почиталось местными жителями как минимум с 19 века. Здесь целый каскад родников - их как минимум пять, потом они сливаются воедино, - рассказывает нам самый знающий член нашего экипажа историк Дмитрий Скворчевский.

Здесь как минимум пять родников, которые потом сливаются воедино. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вода здесь тоже насыщена железом, но концентрация гораздо меньше, чем в воде, которая бьет из-под земли в деревне Ясенец – том самом «Кипятке», где мы побывали чуть раньше, - добавляет Дмитрий.

Родник около деревни Тартаки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребята, извините, а вы скоро? - прерывает нашу беседу мужской голос.

Это на машинах приехали местные жители. В багажнике у одной из них - несколько десятков пустых пяти и шестилитровых бутылок. Водитель второй машины вместе с внуком подготовились основательнее: в багажнике две очень (и даже очень-очень!) больших емкости – на вид, вместимость каждой из них литров сто.

Люди часто ездят сюда за водичкой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Давно вы приезжаете сюда? - спрашиваю я женщину, которая начинает набирать воду в одну из пятилитровых бутылок. - А как часто?

- Мне кажется, что всю жизнь, мы же местные, живем здесь - тридцать километров от этого родника, - отвечает мне она. - Неблизко? Но вода эта, поверьте, того стоит. Ну, а как часто ездим за водичкой? Мы сейчас с мужем вдвоем живем - приезжаем раз в неделю – две. А когда на лето к нам приезжают внуки – то тут уже как пойдет, иногда и раз в два-три дня ездить нужно! Но это совсем не в тягость - здесь такие места - лес, воздух, вода. Да вы сами все видите! Вода здесь, я считаю - целебная, - говорит она, передавая очередную набранную бутыль мужу. Тот оперативно носит их в багажник и салон машины.

Люди здесь набирают за раз по двести-двести пятьдесят литров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И мы действительно видим, родник в Тартаках - это отличное место: подъезды к нему благоустроены, набирать воду очень удобно. Это мы и делаем: в соответствующую тару набираем воду для того, чтобы сделать анализ ее состава.

В мир соцсетей без фотоотчета никуда: очаровательная дизайнер Катя Тикота просит нашего умелого и опытного фотографа Павла Мартинчика сделать несколько кадров.

Очаровательная дизайнер Катя Тикота со своей малышкой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото выходят отличные - в этом месте других быть и не может. Ну и руки фотомастера, конечно.

Я же по работе - передаю этот репортаж в редакцию - пользуюсь мобильным интернетом от МТС, нашего проверенного коммуникационного партнера. Все работает на отлично - и фото, и текст поступают адресату. Вы же сейчас читаете эти заметки из лесов и родников?

Родник находится около деревни Тартаки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здесь целый каскад родников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну а нам осталось побывать еще в одном месте - мы едем на Избийский родник, находится он в районе деревни Будча Ганцевичского района.

Не переключайтесь: там, говорят, есть на что посмотреть. Да и воду на вкус непременно попробуем.

Родник в Тартаках - это отличное место. Фото: Павел МАРТИНЧИК