МИД России: Минск подвердил задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа

В Кремле рассчитывают, что задержанную в Минске гражданку России Софью Сапегу отпустят уже в ближайшее время. Фото: tut.by

В Министерстве иностранных дел России 25 мая, во вторник, сообщили, что официальный Минск подтвердил задержание Софьи Сапеги на 72 часа из-за подозрений в преступлениях в августе-сентябре 2020 года.

- В отношении девушки решение о мере пресечения будет принято в течение трех суток. Российский консул встретился с родителями девушки и рекомендовал адвоката, - прокомментировали в МИД России агентству ТАСС.

Отец девушки рассказал, что действительно в августе-сентябре 2020 года Софья находилась в Минске, но недолго. Информацией о том, участвовала ли она в акциях протеста, он не располагает.

Ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что задержанную в Минске 23 мая вместе с Романом Протасевичем гражданку России Софью Сапегу отпустят уже в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав гражданки России, обеспечения консульского доступа к ней. Мы очень надеемся на то, что уже в ближайшее время Софья Сапега будет отпущена. Если, конечно же, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона, - прокомментировал Песков.

Он добавил, что не располагает информацией о каких-либо правонарушениях со стороны Софьи Сапеги.

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