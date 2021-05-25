Макей и Лавров созвонились и обсудили ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 25 мая, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Информация об этом была опубликована на сайте белорусского МИД.

В телефонном разговоре стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами.

- Владимир Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации, - написано в сообщении.

Главы МИД Беларуси и России также обсудили актуальные вопрос, которые касаются двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске. На борту находился блогер Роман Протасевич. Его задержали.

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