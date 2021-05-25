Курсы валют в Беларуси на 25 мая: евро на торгах подорожал, а доллар подешевел

Актуальные курсы валют на 25 мая Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 25 мая, состоялись торги. Евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подорожал на 0,0074 и теперь стоит 3,0685 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,0053 и теперь стоит 2,5039 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0012 и теперь стоит 3,4117 белорусского рубля.

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