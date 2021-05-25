Получил травмы «в ходе падения». СК опубликовал видео смерти Витольда Ашурка

На записи, предположительно, Витольд с надписью «ШИЗО» на спине падает и ударяется головой. Фото: скриншот видео СК

25 мая, на четвертый день после появления неофициальной информации о том, что в шкловской колонии умер заключенный Витольд Ашурок, Следственный комитет Беларуси опубликовал сообщение на эту тему. В информации говорится о том, что 21 мая дежурный контролер колонии нашел 50-летнего осужденного без сознания.

Напомним, правозащитники признали его политическим заключенным - на закрытом суде мужчину приговорили к пяти годам колонии, обвинив по двум уголовным статьям: «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Сообщалось, что две недели от мужчины никто не получал писем, а в одном из своих последних писем Витольд рассказывал о желтых бирках на одежде.

- Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медчасти учреждения и скорои помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось, - заявили в СК, отметив, что обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Накануне осужденный получил телесные повреждения в области лица «в ходе падения», заверили в ведомстве. Такой вывод там сделали, исходя из предварительного осмотра видеозаписеи с камеры наблюдения и опроса должностных лиц колонии.

- В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медпомощи, - продолжили в СК. - Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации.

Ранее сообщалось, со слов друзей Витольда, что родственники получили его тело - с полностью забинтованной головой. Похороны в Лиде с отпеванием в местном костеле запланированы на 26 мая.

Следствие опубликовало видео, на котором, предположительно, запечатлен Витольд. Качество записи не позволяет убедиться, что это именно он. В обнародованный ролик вошли кадры, на которых мужчина в камере в одежде заключенного шатается и падает, ударяясь головой. Раны обрабатывает работник колонии. Ситуация повторяется дважды: уже с забинтованной головой мужчина едва стоит на ногах и падает. Насколько позволяет разобрать качество записи, на спине мужчины есть надпись «ШИЗО», которая может означать «штрафной изолятор».