Беларусь закрывает свое посольство во второй по территории стране мира

Посольство Беларуси в Оттаве прекратит работать с 1 сентября. Фото: Instagram посольства Беларуси в Канаде.

Стало известно о том, что Беларусь закрывает свое посольство в Канаде. Белорусское диппредставительство просуществовало в Оттаве менее 25 лет, с 1997-го.

Такое решение принял 22 мая Совмин Беларуси, информация о принятом постановлении опубликована на сайте Национального правового интернет-портала. Документ вступает в силу уже 26 мая. Посольство Беларуси в Канаде перестанет работать с 1 сентября 2021-го года.

На сайте посольства есть уточняющая информация о том, что после закрытия белорусского диппредставительства белорусы, живущие в Канаде, обратиться смогут в консульство Беларуси в Нью-Йорке.

Ранее «Комсомолка» публиковала недавнее заявление Владимира Макея о том, что посольства Беларуси будут сокращаться «там, где уже невыгодно их держать».

- Наши посольства сократим в нескольких странах. Но здесь не идет речь о европейских странах, Украине и так далее. Будем продолжать взаимодействие со всеми государства, но обращая внимание на то, как к нам относятся, - объяснял глава белорусской дипломатии.

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