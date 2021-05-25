У посольства Литвы и консульства Польши в Беларуси проходят пикеты под госфлагами, один из лозунгов: «Фашизм не пройдет!»

У посольства Литвы в Минске проходит пикет под госфлагами. Фото: БелТА

Вечером 25 мая у посольства Литвы в Минске проходит акция протеста. Группа людей под государственными флагами, коммунистической символикой и знаменами БРСМ пикетируют литовскую дипмиссию после того, как мэрия Вильнюса подняла исторический бело-красно-белый флаг.

Мэрия Вильнюса подняла исторический бело-красно-белый флаг. Фото: twitter.com/ZastenQ​

О том, была ли санкционирована массовая акция, не сообщается. На опубликованных фото видно, что собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Соседи так не поступают», «Позор литовской элите».

У посольства Литвы в Минске проходит пикет под госфлагами и советской символикой. Фото: БелТА

В то же время в Гродно возле консульства Польши тоже собралась группа граждан под госфлагами. «Руки прочь от флага Беларуси», - такой плакат держит женщина. О том, чтобы в Польше власти меняли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, пока не сообщалось.

У консульства Польши в Гродно проходит пикет под госфлагами. Фото: БелТА

Напомним, накануне подобная акция проходила в Минске у посольства Латвии - после того, как мэр Риги и глава МИД страны поменяли нынешний госфлаг Беларуси на исторический. Скандал закончился взаимной высылкой дипломатов.