БелЖД добавила количество поездов в Россию

БелЖД сообщила о возобновлении международного сообщения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили о назначении курсирования группы беспересадочных вагонов в Россию.

Таким образом, возобновляется международное сообщение по маршрутам из Гродно в Москву и обратно. Воспользоваться этим направлением можно будет с 11 июня - вагон будет двигаться в составе поездов Гродно - Минск и Брест - Москва. И с 12 июня из Москвы в составе поездов Москва - Брест и Минск - Гродно.

Сообщение восстанавливается периодичностью через день. По нечетным числам - из Гродно и по четным - обратно из Москвы. Купить можно будет плацкарт и место в купе.

Это направление запланировано на весь июня, а далее будут делаться выводы о дальнейшем курсировании.

Всю актуальную информацию узнавайте на сайте БелЖД.

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