Родник в Избийском Бору - намоленное место, овеянное легендами

Крайняя точка нашего сегодняшнего маршрута - родник в Избийском Бору Фото: Павел МАРТИНЧИК

Два предыдущих родника, которые нам повезло увидеть, находились в Барановичском районе, третья (и последняя в рамках сегодняшней экспедиции «Родники Беларуси») точка нашего маршрута находится в нескольких десятках километров.

Мы едем в Ганцевичский район – дорога петляет, уходит то вверх, то вниз, то вправо… Был момент, когда нам показалось, что мы еще чуть-чуть и заблудились бы. Но сориентировались быстро - обратились к онлайн-картам местности – благо интернет (спасибо коммуникационному партнеру проекта - компании МТС) работал чудесно.

В пути мы целый день , наши стремительные лошадки - «Tiguan» «Touareg» (за них отдельное спасибо генеральному партнеру СООО «Атлант-М Фарцойгхандель») - пробежали сегодня и по полям, и по лесам.

И вот мы в удивительном месте - у родника в Избийском Бору.

Даем координаты: 20-й километр автодороги Н-1 Ганцевичи – Будча.

- Урочище Избийский Бор – место, вокруг которого множество легенд. Сейчас его бы назвали «намоленным». Версии расходятся, но общее одно – на одной из сосен люди нашли икону - изображение Божьей Матери., - рассказывает историк Дмитрий Скворчевский.

- Жители переносили икону в другие места, в соседние церкви – но каждый раз она возвращалась на место своего появления. И тогда было решено - построить здесь часовню, которая местом, где бы икона могла находиться постоянно. Что касается родника, то есть версия, что забил именно в то время, когда и появилась икона. Почитание иконы и родника всегда сопутствовали друг другу. Если предыдущие родники, которые мы посещали, необычны и интересны именно своей природной составляющей, то это место значимо больше с позиций духовных традиций. Здесь мы видим не только родник - он уже «окультурен», воду можно набрать из крана, но и ствол той самой сосны, где впервые появилась икона.

Мы набираем воду - будет очень интересно узнать ее состав. Результаты анализа скоро опубликуем на странице нашего спецпроекта «Родники Беларуси».

Уезжать, честно, не хотелось: полное спокойствие, тишина и возможность прикоснуться к чему-то настоящему. К тому, что на века.

Это – «Родники Беларуси». Все это мы сегодня сделали.