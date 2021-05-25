Названы дата и место встречи Путина с Байденом: они обсудят региональные конфликты

Байден и Путин встретятся 16 июня. Фото: Александр Земляниченко | AP

Пресс-служба Кремля сообщила о достигнутой договоренности для встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры пройдут уже менее чем через месяц. Российский и американский лидеры должны встретиться в Женеве 16 июня.

Уточняется, что в повестке переговоров будет несколько тем. В первую очередь Путин и Байден будут говорить о российско-американских взаимоотношениях. Но также будет поднят вопрос международной повестки и «урегулирование региональных конфликтов».

- Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности. Также будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Предстоящие переговоры станут первой личной встречей Путина с Байденом с момента его вступления в должность президента США.

Также для российского лидера поездка в Женеву станет первой зарубежной командировкой за длительный период с января 2020-го.

До встречи с Байденом у Владимира Путина состоится третья с начала года встреча с Александром Лукашенко. Переговоры в Москве запланированы на 28 мая.

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