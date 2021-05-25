Отменены сегодняшние рейсы "Белавиа" в Киев и Одессу, остальные рейсы в Украину исчезли из расписания

“Белавиа” отменила сегодняшние рейсы в Киев и Одессу. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На онлайн-табло Национального аэропорта “Минск” появилась информация о том, что 25 мая отменены два рейса “Белавиа” в Украину. А именно, рейс в Киев, который должен был вылететь в 22:40 и рейс в Одессу, который был запланирован на 23:40. Все рейсы в Украину на завтра, 26 мая, исчезли из расписания. В авиакомпании “Белавиа” пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Так и сделали: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

До сегодняшнего дня рейсы между Беларусью и Украиной осуществляет в основном «Белавиа». Украинское направление последнее время было самым востребованным для авиакомпании. «Белавиа» летает в Киев 3 раза в день. А еще в Харьков (5 раз в неделю), Одессу (5 раз в неделю, а летом планировали гораздо чаще) и Львов (6 раз в неделю).

ТАкже между Запорожьем и Минском два раза в неделю на советских Як-40 летает небольшая украинская авиакомпания «МоторСiч». Раньше в Минск также летала украинская МАУ, но с осени 2019 года рейсы прекратились по причине низкой рентабельности.

Напомним, после закрытия прямого авиасообщения между Россией и Украиной, авиакомпания «Белавиа» нарастила частоту выполнения рейсов и в Россию, и в Украину, позволяя летать между этим странами с удобной стыковкой в Минске. До пандемии считалось, что это самое прибыльное направление у белорусской авиакомпании.

Накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.