Девушка Протасевича, россиянка Софья Сапега в СИЗО КГБ - она арестована на два месяца по уголовной статье

Девушка Протасевича, россиянка Софья Сапего в СИЗО КГБ Фото: СОЦСЕТИ

Гражданку России Софью Сапегу, которую сняли с самолета вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем после скандальной посадки рейса Ryanair в Минске, арестовали на два месяца. Девушка находится в СИЗО Комитета госбезопасности, а расследованием ее дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета. Какое преступление инкриминируют россиянке, не известно, пока она находится в статусе подозреваемой, сообщает BBC со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

Он добавил, что 25 мая девушку допросили, другие подробности он сообщить не может, так как дал подписку о неразглашении. Защитник отметил, что следствие готовит для российского консульства информацию относительно задержания Сапеги. Кроме того, известно, что консул РФ уже получил разрешение на встречу с ней. Обстоятельства задержания девушки также пока не известны.

В то же время адвокат Инесса Аленская не может встретиться с Романом Протасевичем. Она ждет, когда с ней свяжутся представители Следственного комитета. А ранее сообщалось, что блогера содержат в СИЗО №1 в Минске - адвоката туда не пускают.

Читайте также:

«По сути, она аполитичный человек»: отец задержанной россиянки Софии Сапеги рассказал о ее отношениях с белоруским блогером Романом Протасевичем