«Диспетчерская: это наши рекомендации» опубликована полная стенограмма переговоров пилотов самолета Ryanair и белорусских диспетчеров. Фото: delfi.lt.

Департамент авиации Беларуси опубликовал полную версию стенограммы переговоров пилотов самолета Ryanair и белорусских диспетчеров. Общение было на английском языке, TUT.BY сделал перевод и добавил пояснения к некоторым терминам.

Пилот: 09:28:58 Минск, добрый день, RYR 1TZ, FL390 приближаюсь к SOMAT (название контрольной точки или точки входа в воздушное пространство. - Прим. TUT.BY).

Диспетчерская: 09:29:04 RYR 1TZ, Минская диспетчерская, добрый день, радар контакт.

Диспетчерская: 09:30:49 RYR 1TZ, Минск.

Пилот: Да, продолжайте.

Диспетчерская: RYR 1TZ Для вашего информирования, у нас имеется информация от спецслужб, что у вас на борту бомба и она может быть активирована над Вильнюсом .

Пилот: 1TZ Ожидаю.

Пилот: 09:31:17: Хорошо, [это] RYR 1TZ, не могли бы вы повторить сообщение?

Диспетчерская: RYR 1TZ, еще раз говорю, у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Она может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот: Принято, ожидаю.

Диспетчерская: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (код минского аэропорта. - Прим. TUT.BY).

Пилот: Хорошо… что… это… понял, дайте нам замену, пожалуйста.

Пилот: 09:32:59: RYR 1TZ.

Диспетчерская: RYR 1TZ.

Пилот: Бомба… непосредственное сообщение, от кого оно поступило? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчерская: RYR 1TZ, ожидайте, пожалуйста.

Диспетчерская: 09:33:42: RYR 1TZ.

Пилот: Продолжайте.

Диспетчерская: RYR 1TZ, сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что они получили письмо по электронной почте.

Пилот: Принято, сотрудники службы безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчерская: RYR 1TZ, это письмо было разослано в несколько аэропортов.

Пилот: Принял, ожидаю.

Пилот: 09:34:49: Радар, [это] RYR 1TZ.

Диспетчерская: RYR 1TZ.

Пилот: Не могли бы вы дать нам частоту (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).

Диспетчерская: RYR 1TZ, повторите еще раз, какая частота вам нужна.

Пилот: Нам просто нужно пообщаться с управлением компании (возможно, Ryanair. - Прим. TUT.BY), если есть частота для этого (неразборчиво).

Диспетчерская: Вам нужна частота управления RYR (видимо, частота компании Ryanair. - Прим. TUT.BY)?

Пилот: Все верно, 1TZ.

Диспетчерская: Ожидайте, пожалуйста.

Диспетчерская: RYR 1TZ, ожидайте пожалуйста

Пилот: Ожидаю.

Пилот: 09:39:30: RYR 1TZ, никаких новостей?

Диспетчерская: RYR 1TZ, ожидайте, ждем информацию.

Пилот: Не могли бы вы еще раз сказать [код аэропорта?], который власти (неразборчиво) перенаправить...

Диспетчерская: RYR 1TZ, я слышу вас [на “троечку], повторите еще раз, пожалуйста.

Пилот: 09:39:57: Радар, [это] RYR 1TZ .

Диспетчерская: RYR 1TZ, продолжайте.

Пилот: Можете сказать еще раз код [аэропорта] ИАТА, на который власти рекомендуют нам перенаправиться?

Диспетчерская: RYR 1TZ, принято, ожидайте, пожалуйста.

Пилот: Хорошо, я даю вам (неразборчиво) вы можете сказать еще раз код [аэропорта] ИАТА, на который власти рекомендуют нам перенаправиться?

Диспетчерская: RYR 1TZ, ожидайте.

Пилот: Ожидаю, принял.

Диспетчерская: 09:41:00: RYR 1TZ.

Пилот: Продолжайте.

Диспетчерская: Код ИАТА - MSQ.

Пилот: Можете повторить, пожалуйста?

Диспетчерская: Код ИАТА - MSQ.

Пилот: MSQ, спасибо.

Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ снова, эта рекомендация перенаправляться в Минск, откуда она пришла? Откуда она пришла? Компания [Ryanair]? Она пришла от администрации аэропорта вылета или администрации аэропорта прилета?

Диспетчерская: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

Пилот: Можете повторить это?

Диспетчерская: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

Пилот: (неразборчиво).

Пилот: Вы сказали, это ваши рекомендации?

Диспетчерская: RYR 1TZ, да-да.

Диспетчерская: 09.42.49: RYR 1TZ, у нас есть наземная частота для Вильнюса 131.750.

Пилот: 131.75 и у нас есть контакт (неразборчиво).

Диспетчерская: 09:44:38 RYR 1TZ, скажите ваше решение, пожалуйста.

Пилот: Радар, [это] RYR 1TZ.

Диспетчерская: RYR 1TZ, скажите ваше решение, пожалуйста.

Пилот: 09:44:52: Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый, желтый или красный (вероятно, уровень опасности. - Прим. TUT.BY).

Диспетчерская: Ожидайте.

Диспетчерская: 09:45:09 RYR 1TZ, они говорят, что код красный.

Пилот: Принято, в таком случае, мы запрашиваем оставаться в теперешней позиции (вероятно, означает кружиться на месте. - Прим. TUT.BY).

Диспетчерская: RYR 1TZ, принято, оставайтесь на своей позиции, придерживайтесь FL390 (судя по всему высоты 39000 футов. - Прим. TUT.BY) по своему усмотрению.

Пилот: Хорошо, (...) удерживаем позицию как сейчас [на высоте] FL390, RYR 1TZ.

Пилот: 09:47:12: RYR 1TZ мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (код на случай экстренной ситуации. - Прим. TUT.BY), RYR 1TZ. Намереваемся перенаправиться в аэропорт Минска.

Диспетчерская: RYR 1TZ, MAYDAY, принято. Ожидайте векторов (или же направлений. - Прим. TUT.BY).

Пилот: Ожидаю, RYR 1TZ.

Пилот: 09:48:10 RYR 1TZ, запрос на спуск 10000 футов.

Диспетчерская: RYR 1TZ, спускайтесь FL100 (10000 футов. - Прим. TUT.BY)

Пилот: Спускаюсь (неразборчиво), RYR 1TZ.

Диспетчерская: RYR 1TZ, с текущей позиции следуйте напрямую KOLOS: Кило, Оскар, Лима, Оскар, Сиерра (KOLOS - контрольный пункт, или точка входа в воздушное пространство. - Прим. TUT.BY).

Пилот: Направляюсь к KOLOS, RYR 1TZ.

Диспетчерская: 09:50:15 RYR 1TZ, как слышите меня?

Пилот: Слышу вас [на "пятерочку"], RYR 1TZ.

Диспетчерская: Принято.

Диспетчерская: 09:50:24: RYR 1TZ, вам нужны какие-то данные по аэродрому или информация о погоде?

Пилот: Мы можем (неразборчиво) ATIS (автоматическая система, информирующая о погоде. - Прим. TUT.BY) из Минска… достаточно.

Диспетчерская: RYR 1TZ, вам нужна частота ATIS?

Пилот: Мы получили ее, это 128.850, 1 TZ.

Диспетчерская: 09:51:50: RYR 1TZ.

Пилот: 1TZ, продолжайте.

Диспетчерская: RYR 1TZ KOLOS 2H прибытие, используйте посадочную полосу 31R, и если вам нужны рекомендации по векторам.

Пилот: Хорошо, KOLOS... вы можете сказать (неразборчиво).

Диспетчерская: KOLOS 2H прибытие.

Пилот: KOLOS 2H прибытие, посадочная полоса 31R, RYR 1TZ

Диспетчерская: И ATIS-частота - 128.850

Пилот: 28.85

Диспетчерская: 09:52:29: RYR 1TZ, и скажите, сколько людей на борту и есть ли опасные грузы на борту.

Пилот: Опасных грузов нет, ожидайте… И нам нужно 130 (вероятно, градусов. - Прим. TUT.BY), чтобы избежать (возможно, речь о погодных явлениях. - Прим. TUT.BY)

Пилот: 09:53:00 RYR 1TZ, поворачиваю, направляюсь на 130, чтобы избежать.

Диспетчерская: RYR 1TZ, принято, направляйтесь на 130, сообщаю о ясной погоде.

Пилот: Выполняю.

Пилот: 09:54:45: RYR 1TZ, на борту 133 человека.

Диспетчерская: На борту 133 человека, понял, спасибо.

Диспетчерская: 09:55:33 RYR 1TZ, когда будете готовы, сообщите ориентировочное время прибытия.

Пилот: 09:56:48: RYR 1TZ, запрашиваем снижение 9000 футов.

Диспетчерская: RYR 1TZ, спускайтесь FL90 (9000 футов. - Прим. TUT.BY)

Пилот: Спускаюсь FL90, RYR 1TZ .

Диспетчерская: 09:57:12: RYR 1TZ, теперь свяжитесь с Минском на 125.9 (вероятно, речь о частоте. - Прим. TUT.BY)

Пилот: 125.9, RYR 1TZ

В сообщении Департамента по авиации Беларуси также сказано, что письмо с угрозами было на английском языке и пришло на на электронную почту Национального аэропорта Минск info@airport.by c электронного адреса protonmail.com. Также для изучения обстоятельств случившегося, Департамент по авиации пригласил представителей ИКАО, IATA, EASA, а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США.

Накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета