Меркель: На саммите ЕС принято решение о расширении санкций против Беларуси

Ангела Меркель высказала мнение о том, что посадка Ryanair в Минске нарушила международные правила. Фото: EON | POOL | AFP

О том, что саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси, сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Ангелы Меркель.

Так канцлер Германии озвучила мнение властей Евросоюза насчет посадки самолета Ryanair в Минске.

- Были нарушены международные правила, - заявила Меркель

И, продолжая, пояснила, что в ЕС принято решение о расширении санкционного списка в отношении Беларуси. В «черный список» будут включены новые лица и белорусские компании.

Также Меркель заявила, что Евросоюз потребовал от официального Минска освобождения обоих задержанных 23 мая пассажиров Ryanair: активиста Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапего.

- Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент, - подчеркнула канцлер ФРГ.

Кроме того, Ангела Меркель, выступая перед журналистами, затронула тему возможной причастности России к инциденту с пассажирским самолетом. Она заметила, что этот вопрос поднимался во время дискуссии глав и правительств стран ЕС, но при отсутствии широких сведений «дальнейшего углубления не произошло».

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